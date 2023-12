Gazzetta – Napoli, operazione Samardžić: Mazzarri ha dato l’ok. I dettagli del possibile accordo

Dopo la cessione a titolo definitivo (25 mln di euro) di Eljif Elmas al Lipsia, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa sostituire al meglio il macedone.

Il primo nome nella lista dei desideri azzurri è Lazar Samardžić dell’Udinese, già in passato obiettivo della società. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il classe 2002 era stato valutato come possibile erede di Piotr Zielinski, se si fosse trasferito in Arabia Saudita.

In caso di accordo, l’affare rientrerebbe nella politica aziendale di Aurelio De Laurentiis. Non sarà semplice, però, strappare il centrocampista ai bianconeri, nonostante l’ottimo rapporto tra i due presidenti.