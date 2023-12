L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una delle tante sfaccettature della partita di questa sera tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano questa sera ci sarà il faccia a faccia tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, due degli interpreti più dominanti degli ultimi anni in Serie A, autentici trascinatori dei loro club. Entrambi sono a 7 gol segnati in campionato e non è un caso che le loro annate più prolifiche abbiano generato uno scudetto. Possenti, fisicamente impareggiabili, accomunati da tecnica e coordinazione non comune per chi ha una struttura come la loro. È il duello individuale più interessante di stasera, seppur a distanza.