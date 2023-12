CdS – Roma-Napoli, la probabile formazione: novità in difesa e recupero a centrocampo

Questa sera l’Olimpico di Roma ospiterà alle 20.45 il Napoli di Walter Mazzarri. Azzurri pronti a scendere in campo dopo la deludente prestazione in Coppa Italia contro il Frosinone (0-4). La formazione partenopea potrebbe riscattarsi per approfittare del pareggio del Milan, impegnato ieri sera contro la Salernitana (2-2) e rispondere alla Fiorentina dopo la vittoria di misura dei viola contro il Monza (0-1).

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rispetto alla formazione scesa in campo durante l’ultimo match di campionato contro il Cagliari, Mazzarri avrebbe in mente un solo cambio e si tratta di Mario Rui: il terzino portoghese dovrebbe partire dall’inizio e non dalla panchina. Dunque, fuori Natan e confermati Rrahmani e Juan Jesus come centrali di difesa.

Invece, per quanto riguarda il centrocampo, recupera Zielinski e potrebbe partire dal 1′, dunque Cajuste partirebbe dalla panchina.

Nessuna novità in attacco: tridente confermato da Politano, Osimhen e Kvara.

Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.