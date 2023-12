L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano quella di stasera è una sfida per il presente e per il futuro, ed intreccia risultati con progetti e strategie. Il confronto fra Mourinho e Mazzarri va oltre i tre punti, perché Roma e Napoli devono capire che 2024 sarà. I traguardi stagionali sono solo il primo degli obiettivi da inseguire. Da un lato Mourinho deve rincorrere un posto in Champions, vitale per le casse del club. Deve fare i conti con i problemi strutturali della rosa, assortita bene, ma molto fragile nei fatti. Le assenze e gli infortuni sono diventati un fattore condizionante, il carattere e la personalità non bastano. Mazzarri dall’altro lato ha una missione precisa: chiudere fra le prime quattro e fare il massimo in Champions. Obiettivi che il Napoli è stato costretto a rivedere dopo tutti gli strafalcioni della gestione Garcia.