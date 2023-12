L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato invernale che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il mercato estivo non all’altezza ha mostrato i suoi frutti. Intervenire a gennaio ora è più di una necessità chiesta da De Laurentiis. Indovinare i 3-4 acquisti sarà fondamentale per rialzare la testa, così come chiudere velocemente le questioni rinnovi. La serenità dello spogliatoio può ridare verve a una squadra che dovrà ritrovare anche smalto dal punto di vista fisico e gestire al meglio il mese di assenza previsto di Anguissa e Osimhen.