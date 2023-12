CdS – Roma-Napoli, le scelte di Mourinho: ballottaggio in attacco e recupero in difesa in extremis

Il big match tra Roma e Napoli si avvicina. Lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la formazione di Walter Mazzarri, stasera alle 20.45. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Roma.

Secondo il quotidiano sportivo, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini quest’oggi non partirà titolare: “La sconfitta contro il Bologna ha lasciato il segno nella testa di Mourinho; fuori Pellegrini, Spinazzola e Sanches per evitare un’altra figuraccia. Non si tratta di punizione ma Mourinho lo fa per il bene della squadra“.

In attacco, invece, è attivo il ballottaggio in attacco: “Belotti più Lukaku per dare peso e centimetri negli ultimi trenta metri”.

Ma il tecnico portoghese, durante la rifinitura, ha alternato Belotti ed El Shaarawy affianco a Lukaku, prevedendo una sorta di staffetta. Azmoun, invece, non è ancora pronto e partirà dalla panchina ma potrebbe dare una mano negli ultimi minuti della partita.

Per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbero partire titolari Paredes, Cristante e Bove. A sinistra, il sostituto di Spinazzola sarà Zalewski, a destra Kristensen è in vantaggio su Karsdorp.

Per quanto riguarda la difesa, recupera Mancini e ci sarà: dopo aver saltato degli allenamenti per problemi di pubalgia, non rinuncia alla partita contro il Napoli.

Niente da fare infine per Kumbulla: rinviata la prima convocazione dopo l’infortunio al crociato.