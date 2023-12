Domani alle ore 20:45 il Napoli di Mazzarri sfiderà la Roma di Mourinho che dopo la sconfitta col Bologna vuole tornare alla vittoria in campionato contro un Napoli che arriva dopo un duro ko contro il Frosinone in Coppa Italia.

Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due mister per questa partita:

Scelte quasi obbligate per Mourinho che può rischia di non avere a disposizione anche Mancini, non è al meglio. Il centrale comunque stringerà i denti e proverà fino all’ultimo a scendere in campo. Al suo posto pronto ad arretrare Cristante, che per ora invece giocherà a centrocampo con Paredes e Pellegrini. Sulle corsie esterne Kristensen a destra e Zalewski a sinistra. In avanti con Dybala out, toccherà ad El Shaarawy (ballottaggio con Azmoun) far coppia con Lukaku.

Dopo il clamoroso tonfo interno in Coppa Italia, il Napoli deve ritrovare energie mentali e fisiche per la delicata trasferta sul campo della Roma. Mazzarri dovrà fare a meno di Elmas, ormai destinato all’addio a gennaio con il Lipsia pronto a sborsare 25 milioni per il macedone. Nel 4-3-3 dei partenopei vedrà Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie (ancora out Olivera) e Rrahmani e Juan Jesus (favorito su Natan) al centro. A centrocampo torna il terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski, mentre in attacco conferma per il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.