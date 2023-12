In queste ore si diceva che il Pocho Lavezzi fosse in un ospedale in Argentina dopo essere stato accoltellato in una lite familiare.

Il fratello dell’ex Napoli ha deciso di svelare la verità tramite una storia su Instagram dove ha dichiarato: “Internado, las pelotas!! Hablen del paìs que ahora esta’ mal de verdad!”

Nella storia è assolutamente evidente che il Pocho non è in ospedale come di diceva in queste ore ma a casa.