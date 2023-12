Il Mattino – Il rinnovo ritarda per Zielinski, Juve e Inter alla finestra? I dettagli

Piotr Zielinski ha deciso di restare in azzurro a vita. Questa estate era sul punto di lasciare, la società aveva già deciso di cederlo ad un club della Saudi Pro League. Il polacco non ha voluto sentire ragioni: il futuro suo e della sua famiglia non poteva che essere azzurro. Zielinski ha giurato amore eterno al Napoli, ma la società tarda a decidere le cifre dell’aumento. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club avrebbe avuto con l’azzurro e il suo procuratore dei colloqui soltanto telefonici e poco chiarificatori.

Le voci di mercato parlano di un Napoli deciso a rinnovare Zielinski a giugno. Una decisione poco lungimirante: Juventus e Inter, infatti, sono interessate. Il quotidiano napoletano spiega che uno dei due club potrebbe muoversi in direzione di un acquisto a parametro zero nel mese di febbraio.