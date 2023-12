De Laurentiis vince 2 Leoni d’Oro: “Grazie, è un grande insegnamento. Cagliari? L’anno scorso fu fortunato!”

Si è tenuto oggi il Gran Premio Internazionale di Venezia. Sorpresa in Laguna: a trionfare, tra gli altri, Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è stato insignito di ben due Leoni d’Oro. “Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla ‘Società Sportiva Calcio Napoli’- Leone d’Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d’Oro per l’Imprenditoria”, ha spiegato ADL su X.

Il Gran Premio Internazionale di Venezia è una cerimonia annuale. Il Leone d’Oro è un riconoscimento dato a personalità del mondo dello spettacolo, e non solo, che si sono distinte nel loro ambiente. Il Napoli riceve per la prima volta il premio veneziano nell’anno del suo terzo scudetto vinto dopo 33 anni. Un 2023 speciale per il club azzurro, i premi sono numerosissimi.

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il premio e poi ha parlato ai presenti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vi ringrazio per questi due prestigiosi Leoni. Abbiamo regalato per tanti anni agli italiani il sorriso attraverso dei film che raccontavano anche i loro difetti. Lo specchio dell’Italia attraverso la commedia all’italiana ci ha sempre accompagnato e continua a farlo. Poi ad un certo punto sono venuti fuori gli attori attori: i vari Benigni, Troisi o Verdone e c’è stato bisogno di fare necessità virtù perché solo loro sapevano rappresentare sullo schermo ed abbiamo avuto poi un altro tipo di commedia. Io sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla perché venivo dal basket avendoci giocato da bambino pur essendo molto basso.

Quando mi si diceva 4-4-2 non riuscivo a capire, è stata un’esperienza di vita straordinaria perché se non ti immedesimi le cose non le capisci. Questo vale per tutti i settori della professione ed anche nel cinema per me è stato fondamentale. Mio padre mi mise a fare l’aiuto di produzione all’inizio, quindi è questo il grande insegnamento che ti dà questo Leone d’Oro, che mi avvicina alla Mostra Cinematografica di Venezia dedicata proprio a mio padre. Io l’anno prossimo sarò di nuovo qua (sorride, ndr). Magari per un’altra attività, visto che sono anche nel mondo dei gelati, delle automobili e delle costruzioni. Proprio per questo mia moglie mi rimprovera (ride, ndr).

Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che eravamo arrivati a oltre 140. Sabato affronteremo il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al 90′ contro il Bari che è valsa la promozione in Serie A”.