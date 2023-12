Diego Simeone a Sky: “Mio figlio vuole Napoli-Atletico Madrid agli ottavi di Champions”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e padre di Giovanni, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita in cui i Colchoneros hanno battuto per 2-0 la Lazio. Il tecnico ha spiegato che il figlio vuole la sfida agli ottavi tra il Napoli e gli spagnoli. Ha poi aggiunto: “Lui vuole questa sfida, anche se ora sta giocando un po’ meno. Il Napoli è una grandissima squadra, sta crescendo con il nuovo mister ma sia l’Inter, il Psg, il Copenhagen e il Psv sono pericolose. Quando arrivi agli ottavi di finale, chi c’è è bravo. Bisogna saper giocare con umiltà e credere in quello che si sta facendo”.