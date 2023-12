Mendil: “Osimhen? Giusto assegnare a lui il Pallone d’Oro africano.

Nassim Mendil, ex calciatore, ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Dopo l’annata scorsa di Osimhen è stato giusto assegnare il Pallone d’Oro proprio a lui. Spero che questo riconoscimento possa dargli di nuovo quella voglia di far bene. Lui non ha ancora rinnovato il contratto e non vorrei che questo possa influire sul suo rendimento. Un giocatore, quando non rinnova il contratto, si può distrarre. L’offerta che è arrivata ad Osimhen dall’Arabia era importante e non vorrei che possa ripensarci. Coppa d’Africa? Ti ruba molte energie, come se un europeo giocasse gli Europei, anzi, forse è anche più sentita perché c’è rivalità tra i diversi paesi africani. Non so come possa tornare Osimhen dal punto di vista psicologico, quando giocano questa coppa si sentono a casa e poi devono tornare nelle rispettive squadre e questo non è facile”.