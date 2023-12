Sosa: “Meret? Per me da 8. Molti lo giudicano condizionati da una parte di stampa”

El Pampa Sousa, ex centravanti del Napoli, ha commentato la performance di Alex Meret contro il Braga ai microfoni di Tele A.

Queste le sue parole: “Per me da 8! Lui dice che non fa parate per i fotografi, non è appariscente e aggiungo anche che vuole dire che non è uno che fa show o conquista i tifosi ad esempio per le cose sui social. Molti giudicano anche condizionati da come appare. Il tutto è alimentato da una parte di stampa che fa valutazioni un po’ così e condiziona anche i tifosi. Chi vuole Gollini e non Meret che motivazioni tecniche dà?”