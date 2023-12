Marolda: “Ora comincia un campionato diverso, non ci sono più scuse. Ecco quali sono gli obiettivi stagionali”

Ciccio Marolda, giornalista sportivo, è intervenuto su Tele Vomero durante il programma Il Bello del Calcio.

Il giornalista, in merito alla striscia negativa della formazione di Walter Mazzarri, si è espressa così: “Dopo un terribile ciclo in cui si è fatto di tutto per regalare punti alle avversarie, inizia un campionato diverso. Ognuno dovrà fare la propria parte, società, allenatore e anche i giocatori. Non ci sono più scuse”.

“Anche se non si punta alla vittoria dello scudetto, bisogna raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, puntare ai primi posti in classifica per poter giocarci ancora e poi c’è la Coppa Italia e la Supercoppa a gennaio” continua Marolda.

Infine, Marolda spende alcune parole sull’emergenza in difesa: “La società, secondo me, dovrà per forza operare sul mercato a gennaio”.