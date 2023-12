Napoli-Braga, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Mazzarri

Tutto pronto per Napoli e Braga, gara valida per la 6ª giornata giornata del Gruppo C di Champions League, in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Match delicato per entrambe le squadre che puntano alla vittoria per aggiudicarsi un posto tra le prime sedici d’Europa.

Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Serdar, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge