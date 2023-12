Semplici: “Non mi aspettavo questa distanza del Napoli dal primo posto. Garcia? Con lui si è persa la serenità e la motivazione”

L’ex allenatore Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la Rete.

L’ex tecnico si è espresso sul periodo non facile della squadra partenopea: “Questa squadra ha qualità, con Garcia si è persa quella serenità e la motivazione che c’era l’anno scorso, come se non si fosse mai creata empatia. La stagione non è finita e può essere ripresa. Ci sono tutti i presupposti per lottare per le prime posizioni. Non mi aspettavo tutta questa distanza del Napoli dal primo posto, ma da fuori è difficile dare un giudizio”.

Riguardo l’esonero di mister Garcia, Semplici ha speso alcune parole sulle scelte prese dal presidente Aurelio De Laurentiis: “Il presidente ha sempre preso decisioni importanti, spesso ci ha azzeccato e molte volte le cose non sono andate per il verso giusto. Secondo me è sbagliato dover cambiare un sistema acquisito negli anni per soli 6 mesi non andati per il verso giusto”.

Infine, mister Semplici si esprime anche sul nuovo allenatore Walter Mazzarri: “Mazzarri deve avere tempo per recuperare l’unione di gruppo e la spensieratezza della squadra. Per ora ha avuto poco tempo per incidere, col tempo farà dei cambiamenti”.