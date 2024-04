Del Genio: “Conte al Napoli? Le cose stanno iniziando col piede sbagliato. Vi spiego“

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato di Antonio Conte nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue dichiarazioni: “Le cose stanno iniziando col piede sbagliato, perché sento parlare gli amici di De Laurentiis che mettono le mani avanti: ‘Se Conte non viene è perché non ha accettato la proposta del presidente’, gli amici di Conte dicono che ormai è pronto ad accettare e sarà colpa di De Laurentiis se poi non chiuderà”.

Poi ha concluso: “Io dico cerchiamo di volere il bene del Napoli, invece di volere il bene dei nostri amici. Mi rivolgo a tanti amici e colleghi che in questo momento vedo schierati, come se ci fosse una guerra in atto fra De Laurentiis e Conte in caso di mancato arrivo di Conte. Speriamo che venga, ragioniamo sul positivo e se non viene non cerchiamo di schierarci. Se non verrà vuol dire che non ci saranno stati i presupposti e non bisognerà trovare il colpevole De Laurentiis o il colpevole Conte, perché siamo amici dell’uno o dell’altro”.