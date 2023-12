“Potevano comprare Lozano per 3 milioni: presero Ounas. Qualche anno dopo lo comprarono a 45 milioni”. Il retroscena dell’ex intermediario

Tra gli eroi del terzo scudetto del Napoli targato Luciano Spalletti, figura sicuramente anche il nome di Hirving Lozano. L’ala messicana, adesso al PSV Heindoven, fu acquistato dagli azzurri per oltre 40 milioni di euro nel 2019. Dopo quattro stagioni all’ombra del Vesuvio, tra tanti altri e bassi, Lozano è tornato al club da cui era stato prelevato. Il suo ex intermediario, Alessandro Monfrecola, ha svelato un retroscena importante sul messicano a Sportitalia.

Ecco le sue parole: “Due anni prima che arrivasse, lo avevo già proposto al Napoli, per 3 milioni. Presero Ounas. Lo comprarono poi per 45 più bonus, qualche anno dopo. Gli italiani si lamentano che hanno pochi introiti dai diritti televisivi, ma quando si ritrovano un talento proveniente dall’altra sponda dell’oceano che costa 3-4 milioni dicono che è troppo presto, troppo acerbo…”.

Poi Monfrecola ha continuato: “Si parla di Messico e Stati Uniti, sì. Molti messicani stanno andando lì. Nel Napoli si sta vedendo ora la sua mancanza. Per il prezzo che è stato pagato gli si chiedeva sempre tanto. Eppure nei primi tempi con Gattuso ha comunque fatto la differenza con i suoi guizzi. Nell’ultimo anno ha fatto la differenza per la vittoria dello Scudetto, togliendo tante volte le castagne dal fuoco agli Azzurri. Non ho capito la scelta di andare al Psv: guadagna meno e per giocare in un campionato meno competitivo. A queste condizioni De Laurentiis lo avrebbe fatto rinnovare”.