D’Agostino su Kvaratskhelia: “sente l’assenza di un compagno”

Gaetano D’Agostino dice la sua a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“Ora Napoli è costretta a sbancare Torino“

Continua poi, tornando sull’ultimo match al Maradona:

“Al Napoli è mancata l’incisività e il passaggio decisivo. Il gol di Calhanoglu poi è stato viziato dal fallo su Lobotka, che nel primo tempo è stao il padrone del centrocampo, è quel giocatore che condiziona il ritmo, la giocata. Credo che in attacco ci siano state un po’ di difficoltà, con Osimhen non ancora al top e Kvara meno assistito“.

Dice la sua poi su Kvaratskhelia:

“A livello tattico, a Kvara manca la qualità di Mario Rui, l’accoppiata mancina non c’è e nessuno porta via l’uomo, per cui il georgiano viene sempre raddoppiato o triplicato. Infatti le uniche volte in cui Kvara ha potuto fare l’uno contro uno, è andato al tiro”