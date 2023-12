“Punizione” per Massa: dopo Napoli-Inter dirigerà Parma-Palermo

Davide Massa, dopo aver diretto l’ultimo big match della scorsa giornata in serie A, viene “retrocesso” in B per il prossimo turno di campionato.

L’arbitro, dopo la direzione della gara che ha visto scontrarsi il Napoli di Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi, con diversi errori decisivi come la mancata interruzione del gioco sullo scontro Lautaro-Lobotka o il rigore non assegnato al Napoli (di Acerbi ai danni di Osimhen), dirigerà la gara tra Parma e Palermo in serie B, in programma questa domenica, 10 dicembre, alle ore 16:15.

Marini, invece, che era designato al Var nella partita andata in scena al Maradona, è stato confermato, sempre al Var, per un altro big match: Atalanta-Milan.