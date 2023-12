Criscitiello: “Anguissa? Non credo ci sia solo la Juve su di lui. Meret? Non è da Napoli”

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione di mercato di alcuni calciatori azzurri.

“Non credo ci sia solo la Juventus su Anguissa, Giuntoli capisce di calcio e se vede uno spazio si butta. Zielinski? Perderlo a zero non sarebbe bellissimo, ne stanno parlando troppo e quando le trattative vanno per le lunghe non si concretizzano mai. Ricordo che quest’estate la Lazio era interessatissima al polacco. Meret? Personalmente su Meret ho sempre avuto un giudizio sufficiente, ma mai estremamente positivo. Tramite i social ho rimediato un po’ di insulti perchè ho sempre detto che è un buon portiere, ma non un portiere da Napoli o da squadra da Champions. Perderlo a zero farebbe male, ma non può essere il portiere del futuro. Il Napoli dovrà prendere un portiere importante e non doveva farsi scappare Vicario”.