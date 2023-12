L’amico di Giuntoli: “De Laurentiis? Gli interessa poco”

Stefano Bonaccini, ex presidente del Carpi e grande amico di Cristiano Giuntoli. Ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo sport

“Di recente ho sentito Cristiano, andrò a vedere la partita allo stadium venerdì, abbiamo un rapporto fraterno. Giuntoli non ha rancori, con De Laurentiis è acqua passata e credo che non gli interessa più ad oggi. Il lavoro di Giuntoli si sta già facendo vedere ed il suo valore verrà fuori con il tempo, credo metterà le fondamenta per il prossimo anno.

Il Napoli senza kim si è indebolita molto, così come per mister Spalletti e cristiano che hanno contribuito tanto a portare il Napoli lo scudetto. Poi i sostituti ora come ora non stanno facendo la differenza come l’anno scorso, Mazzarri è un grande tecnico, lo rispetto ma Spalletti ha una marcia in più.

Giuntoli nervoso per incrocio col il Napoli? no, è una persona che sa come gestire la pressione. Zielinski e Anguissa alla Juve? Credo che Giuntoli se ha la possibilità di prenderli non si farà scrupoli.