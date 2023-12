Primavera, il Napoli supera il Lecce e approda ai quarti di finale di Coppa Italia

Il Napoli Primavera approda ai quarti di finale di Coppa Italia di categoria. Gli azzurrini hanno superato per 1-0 il Lecce grazie ad un gol di Mazzone. Ai quarti, toccherà sfidare la Lazio. Di seguito, il commento apparso sul sito ufficiale della società. “Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama. Azzurrini avanti dopo una decina di minuti. Calcio d’angolo di Legnante e inserimento vincente di Mazzone che segna di potenza: 1-0. Sul gol iniziale il Napoli costruisce il successo e gestisce la gara. I ragazzi di Tedesco arginano la pressione del Lecce e cercano di chiudere il match con ripartenze improvvise. Finisce con il successo degli azzurrini che si qualificano ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontreranno la Lazio”.