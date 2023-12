Sky, Ugolini: “La partenza di Kim era chiara già a gennaio”

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha espresso la sua visione a Canale 8:



“Quest’estate avrebbe richiesto la creazione di un progetto diverso, all’altezza dei campioni d’Italia, con l’acquisto di giocatori di qualità, anche a costo elevato. L’indicazione riguardante la partenza di Kim era chiara già da gennaio, quindi la programmazione avrebbe dovuto tenerne conto. Se i ragionamenti continueranno a essere guidati principalmente dal bilancio, i problemi potrebbero aumentare l’anno prossimo, specialmente considerando la perdita prevista di almeno due o tre pezzi importanti della rosa“.

Nonostante gli sforzi di Meluso, Micheli, De Laurentiis e persino dei giocatori stessi nel dialogo con Garcia per trovare un punto di incontro tra le rispettive esigenze, i risultati non sono stati raggiunti. Un calciatore del Napoli ha condiviso”: “Quando facevo un errore in partita, ero certo che il lunedì Spalletti mi avrebbe aspettato fuori dalla porta dello spogliatoio per sottolinearlo. Con Garcia, la stessa situazione veniva risolta con un tono più positivo del tipo ‘Peccato, ma abbiamo fatto una buona prestazione’. Questo racconto evidenzia ulteriormente le differenze nel modo in cui Spalletti e Garcia affrontano la realtà e vivono l’avventura napoletana.”