Gazzetta – Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro, i dettagli

Il Napoli si trova a gestire le assenze di Mario Rui e Mathias Olivera, con il portoghese che dovrebbe far ritorno a metà mese, prima della fine dell’anno, mentre l’uruguaiano è atteso in campo tra fine gennaio e inizio febbraio. Considerando queste scadenze imminenti, la dirigenza del club campione d’Italia sta esplorando la possibilità di rinforzare la corsia mancina, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli sembra interessato al laterale mancino Juan Miranda del Betis Siviglia, ma il giocatore è già stato bloccato dal Milan, che deve ancora decidere se anticipare il suo arrivo rispetto alla fine della stagione. In alternativa, ci sono altri due profili graditi al direttore sportivo Meluso e all’area scouting partenopea. Javi Lopez, classe 2002, è un prodotto del vivaio dell’Alaves, con 11 partite disputate in campionato e tre assist questa stagione. Manu Sanchez, nato ad agosto 2000, ha cresciuto nel settore giovanile dell’Atlético Madrid e sta ottenendo spazio in Liga con il Celta Vigo.