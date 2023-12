ADL vuole più chiarezza dopo gli episodi di domenica: chiesto incontro per parlare della situazione arbitrale

Ieri ADL presente al Gran Galà del calcio ha evitato di rispondere alle domande dei cronisti, limitandosi ad un no comment sulla partita di domenica con i neroazzurri. Non sono mancati invece siparietti con Luciano Spalletti, ritrovato dopo sei mesi dalla vittoria dello Scudetto, con il quale sembra essere rimasto un buon rapporto di stima e affetto. Il Presidente però vuole più chiarezza e ha già espresso al numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina le sue preoccupazioni per le decisioni arbitrali ritenute penalizzanti per la sua squadra. Inoltre il Patron azzurro chiederà un incontro per discutere della situazione arbitrale. A riportarlo è Tuttosport.