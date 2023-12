Rai – Sembra vicino il rinnovo di Osimhen, i dettagli

Durante l’edizione della ‘Domenica Sportiva’, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha condiviso le sue opinioni riguardo al possibile rinnovo contrattuale di Victor Osimhen.

“L’annuncio che sorprende e che ci si aspetta riguarda il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Questa volta sembra che sia davvero vicino, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da definire prima che il presidente possa ufficializzare la notizia tramite un tweet. Nel frattempo, l’agente Calenda ha mantenuto un profilo basso, mostrando molta prudenza dopo il colloquio a Madrid con il numero uno della squadra campana.

Una volta risolto l’aspetto economico dell’ingaggio, l’attenzione si concentra sulla cifra da destinare alla clausola rescissoria di Osimhen, che gli consentirebbe di lasciare il Napoli al termine della stagione. Se il prolungamento del contratto avvenisse per altri tre anni, ciò consentirebbe al Napoli di fissare la richiesta a oltre 100 milioni di euro, mirando a garantirsi una plusvalenza in caso di futura cessione del giocatore. Nel frattempo, l’Arsenal sta negoziando con l’entourage del giocatore e sembra essere in vantaggio sul Chelsea, mentre il Real Madrid sembra essersi momentaneamente defilato dall’interesse per il giocatore. La dinamica di prolungare il contratto e poi separarsi rappresenta un’evoluzione comune nel moderno mercato del calcio”.