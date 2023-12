Marchegiani: “il fallo su Lobotka per me non c’è”

Nel corso di Sky calcio club l’ex portiere della Lazio Luca marchegiani dice la sua opinione su gli episodi arbitrali di Napoli Inter.

C’è fallo sul primo gol? Per me, no. Se l’arbitro lo avesse fischiato, non sarebbe stata un’interpretazione scandalosa Non averlo fischiato, però è giustificato dal fatto che Lautaro porta via la palla dalla disponibilità di Lobotka. Secondo me è questo il motivo per il quale il Var non è intervenuto ed ha lasciato l’interpretazione di campo. E’ chiaro che se poi l’avesse fischiato non sarebbe stato uno scandalo. L’arbitro non c’entra niente con la sconfitta del Napoli. I tifosi del Napoli si arrabbiano, ma Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d’aver perso palla”.