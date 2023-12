In questo momento all’Elbphilharmonie di Amburgo si sta svolgendo il sorteggio di Uefa Euro 2024. Fino a questo momento hanno conquistato il pass per la Germania 21 squadre. Le 3 rimanenti saranno i vincitori dei play-off che si giocheranno a marzo. Tra gli invitati della cerimonia è presente anche la bandiera ed ex capitano del Napoli Marek Hamsik venuto a rappresentare la sua nazionale. La Slovacchia è passata come seconda nel proprio girone con 22 punti, dietro solo al Portogallo con 30.