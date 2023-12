Zazzaroni: “Secondo me domani il Napoli vince o al massimo pareggia contro l’Inter”. Caressa non è d’accordo con lui

Nel corso di ‘Deejay Football Club’, programma in onda su Radio Deejay, ci sono stati i soliti pronostici di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. I due giornalisti hanno pronosticato anche la sfida di domani sera al Maradona tra Napoli ed Inter, big match della giornata di Serie A. Secondo Zazzaroni gli azzurri usciranno vincitori, o al massimo pareggeranno contro i nerazzurri, mentre per Caressa la sfida terminerà in pareggio. Queste le motivazioni: “Non posso sbagliare, sarà 1 secco e vincerà Mazzarri. Lo faccio per i napoletani, che adoro, e per gli interisti, che altrimenti si incazzano se mi schiero dalla parte loro. Al massimo posso dire 1X”. Diverso invece il parere di Caressa: “Tra Napoli ed Inter è X annunciato”.