Napoli-Inter che sorpresa per i tifosi! Doppio ospite speciale al Maradona

Domenica sera il Napoli scenderà in campo contro l’Inter al Diego Armando Maradona. Match fondamentale per le due compagini. Inzaghi vuole tornare in vetta alla classifica scavalcando la Juventus. Mazzarri dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta vuole continuare a vincere e a lottare per lo scudetto.

In occasione il Napoli ha annunciato che i tifosi potranno assistere, prima dell’inizio della partita, al dj set di Luigi Madonna, affiancato dallo storico speaker azzurro Decibel Bellini. Per l’occasione allo stadio sarà presente anche l’ex capitano Lorenzo Insigne che tramite un’intervista a Kiss Kiss Napoli ha affermato la sua presenza per domenica sera.