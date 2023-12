Pampa Sosa: “A Madrid giornata incredibile. Meret? Vi dico la mia”

Roberto Sosa è stato a Madrid per assistere alla sfida tra Real e Napoli. Il Pampa ha raccontato le emozioni che ha provato a ritrovarsi sugli spalti del Bernabéu nel corso di A Tutto Napoli, trasmissione televisiva di Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A Madrid ho incontrato tifosi che venivano da ogni parte della Spagna e non solo, è stato un evento bellissimo, una giornata straordinaria. Io faccio fatica ad analizzare la sconfitta, è ingiudicabile per uno come me che è venuto a Napoli in C e si ritrova in quello stadio a fare il tifo contro il Real. Ci sono gli alieni lì, uno di questi è Bellingham, vincerà forse gli stessi palloni d’oro di Messi. Non è uguale vederlo dalla tv rispetto al campo, gioca ovunque e fa tutto bene a 20 anni. Da solo mette in difficoltà l’intera reparto.

Andare a guardare gli errori singoli, come quello di Meret, è riduttivo ed alla fine il Napoli si qualificherà come secondo come doveva fare. E’ una partita che comunque farà crescere il Napoli. I segnali sono il bacio di Kvara a Mazzarri e l’abbraccio di tutti con lo staff dopo il 2-2, vedo una squadra libera mentre prima era rinchiusa nel cerchio di Garcia. Vediamo un altro Napoli e non andrei a cercare gli errori o i colpevoli, ricordiamo che si è giocato in uno di quegli stadi che ti fanno perdere anche concentrazione, tutti siamo stati bambini e abbiamo sognato quei posti. L’importante è proseguire il percorso positivo e domenica c’è una gara che può anche riaprire il campionato!

Meret? Ora dipende anche dalla sua personalità, da cosa riuscirà a trasmettere in campo. Ai tifosi dico di non dimenticare che lui, insieme agli altri, è un campione d’Italia dopo 33 anni. Fino a giugno saremo campioni d’Italia, ricordiamolo sempre prima di criticare. Tutti poi commettono gli errori. Lì era difficile, contro una squadra del genere ed in uno scenario di quel tipo. Spero solo che il Napoli non abbia speso troppe energie mentali e nervose in vista della gara contro l’Inter perché spendi molto quando affronti trasferte così importanti”.