Pandev: “Napoli o Inter? Nerazzurri favoriti ma attenti alla Juve. Ecco cosa consiglio a Mazzarri”

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli ed Inter, è stato intervistato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in vista del match che vedrà protagoniste proprio le sue due ex squadre.

Domenica sera (ore 20.45) lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria di ieri della Juventus contro il Monza, è attualmente seconda in classifica.

Il Napoli allenato da mister Mazzarri, invece, è pronto a scendere in campo per rimettersi in discussione per quanto riguarda la lotta scudetto.

Goran Pandev ha speso alcune parole sul Napoli, sull’Inter e soprattutto su questo big match: “Napoli o Inter? Sono due squadre in cui ho vinto e mi hanno dato affetto, non posso scegliere. Per quanto riguarda la lotta scudetto, penso che l’Inter sia leggermente favorita. Bisogna stare attenti anche alla Juventus che quest’anno non gioca nessuna competizione europea, ma non sono da escludere Napoli e Milan, almeno per ora”.

L’ex attaccante macedone risponde anche ad alcune domande sui due bomber delle due squadre, Victor Osimhen e Lautaro Martinez: “Entrambi sono i più forti del campionato ma spero che Lautaro vinca la classifica marcatori. Quest’anno, con la fascia da capitano, lo meriterebbe. Ma attenzione a Victor, è pronto a ricordare a tutti che sta rientrando”.

Infine, il doppio ex si esprime anche sulla difesa della formazione azzurra: “Sono fiducioso per il futuro per quanto riguarda Natan, deve solo abituarsi al calcio italiano. A Mazzarri consiglio di riguardare gli errori in difesa, è la difesa a farti vincere lo scudetto”.