Termina come peggio non si potesse aspettare ad inizio stagione questo campionato.

Il pareggio con il Lecce è solo l’ultimo tassello di una stagione che resterà nella storia come quela dello Scudetto.

Decimo posto indecorso per la squadra Campione d’Italia. Un tracollo senza precedenti. Tre allenatori ma sempre gli stessi svuotati giocatori che non hanno saputo tirare fuori il ben che minimo briciolo di orgoglio. Vittoria il 3 Marzo in casa con la Juve l’ultima casalinga. Vittoria il 7 Aprile a Monza l’ultima in assoluto. Due vittorie in tre mesi sono la cartina al tornasole di quello che di peggio non poteva fare questa squadra. L’Atalanta con professionalità strapazza il Torino ma il Napoli non ne approfitta. Gli azzurri chiudono a pari punti con i granata ma per gli scontri diretti lasciano la speranza europea alla squadra di Juric che approderebbe in Conference se la Fiorentina dovesse vincere in settimana il trofeo. Ultima beffa per gli azzurri. Ora si attende il nuovo tecnico e la rifondazione. Via chi non ha mordente e stimoli. Aria nuova la prossima stagione. Finalmente è finita e si può pensare al futuro.