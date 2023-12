L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano qualora non si raggiungesse l’accordo per il rinnovo di Piotr Zielinski il nome preferito è quello di Lazar Samardzic. Aurelio De Laurentiis è sempre stato un estimatore delle sue qualità, il suo nome è in cima alla lista se il club si trovasse dovesse intervenire sul mercato alla ricerca di una mezzala. Ciò solo se non sarà raggiunto un accordo con Zielinski per il rinnovo di contratto. Samardzic ne sarebbe l’erede ideale. I costi sarebbero contenuti, l’ingaggio sarebbe sicuramente minore rispetto a quello percepito da Zielinski e questa sostituzione favorirebbe il ringiovanimento della rosa, infatti il centrocampista serbo compirà 22 anni tra pochi mesi.