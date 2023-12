L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro l’Inter. Secondo il quotidiano Zielinski agirà nel trio di centrocampo con Anguissa e Lobotka. La difesa dovrebbe presentarsi nuovamente con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus, nonostante le difficoltà di quest’ultimo nell’adattarsi da terzino sinistro. L’altra mossa per sostituire Olivera può essere Zanoli. In attacco inamovibili Politano e Kvaratskhelia, tornerà il tridente titolare col ritorno di Victor Osimhen.