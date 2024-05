Napoli-Lecce, addio Europa: le pagelle di MN!

Meret: Poco impegnato il portiere azzurro, rischia grosso sul tiro di Dorgu che scheggia il palo. 6

Di Lorenzo: Partita senza particolari emozioni per il capitano azzurro, buona sovrapposizioni ma niente di pericoloso. 6 (Mazzocchi: SV)

Ostigard: Ancora titolare il classe ’99 norvegese, discreta partita da parte sua, sempre pericoloso sulle palle inattive. 6

Juan Jesus: Torna al centro della difesa dopo l’assenza di Firenze, partita anche per lui senza particolari preoccupazioni. 6

Olivera: Abbastanza pimpante quest’oggi Olivera, dove più volte ha cercato di dare soluzione offensive a Kvara. 6

Lobotka: Sempre attento e lucido nella gestione della sfera, bene in fase di possesso, altrettanto bene in fase di interdizione. 6,5

Cajuste: Continua la sua scia di gare da titolare, non particolarmente propositivo quest’oggi, tutto sommato merita la sufficienza. 6 (Osimhen: Entra dando qualche grattacapo alla difesa del Lecce, tuttavia non riesce ad essere incisivo. 6)

Anguissa: Partita discreta per Zambo, abbastanza presente in fase difensiva, dove sono stati diversi i recuperi ai danni dei salentini. 6

Politano: Avversario ostico per Politano quest’oggi, quasi mai ha tentato l’uno contro uno, non la sua miglior partita. 5,5 (Ngonge: Molto bene il belga nella seconda frazione di gioco, prende una traversa e sfiora il gol. 6,5)

Simeone: Forse è il peggiore dei suoi, spreca l’ennesima occasione quest’anno, mai incisivo e soprattutto mai convincente. 5,5 (Raspadori: Non entra bene Jack, troppi i passaggi sbagliati per uno come lui, va vicino al gol ma il tiro è troppo debole. 5)

Kvara: