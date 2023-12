FOTO – Gimnasia, la salvezza nel segno di Diego: i complimenti del Napoli

Il Gimnasia Plata è stato l’ultimo club allenato da Diego Armando Maradona. Con la vittoria per 1-0 ai danni del Colon ai playout, il club argentino ha conquistato la salvezza in Primera Division. Su X, il club ha celebrato el Diez. Nel post, Leonardo Morales mostra la fascia di Diego. “Ti incoraggiamo sulla terra, ma anche in cielo“, si legge nella didascalia. Tempestiva la risposta degli azzurri: “Il Gimnasia resta in Primera!”. Davvero emozionante vedere come Diego unisca due club distanti da una parte all’altra del globo.