Come riporta Radio Punto Nuovo, é intervenuto Angelo Cavallo, chirurgo e ortopedico, che ha parlato dell’infortunio di Mathias Olivera.

“Secondo me non ci sarà bisogno dell’intervento chirurgico, anche perché sarebbe un intervento delicato. I tempi di recupero stimati potrebbero essere intorno ai 45 giorni. Il giocatore dovrà seguire un percorso fisioterapico molto importante. Se non lo seguirà, i tempi di recupero potranno essere molto più lunghi”.