Come riporta La Repubblica, questa a Napoli potrebbe essere l’ultima grande chance per l’illustre carriera di Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo dovrà puntare molto sulla napoletanità che lo ha contraddistinto negli anni in cui è stato al timone della nave azzurra. Dovrà fare sì che il suo ambiente rinasca dopo la burrascosa avventura di Garcia. Ha dimostrato contro l’Atalanta che il suo gruppo gli ripone fiducia e deve giocarsi le carte dell’umiltà, sincerità e disponibilità.