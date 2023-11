Sorteggiati gli spareggi per gli ultimi posti di Euro 2024. Presenti Zielinski e Kvaratskhelia

In giornata sono stati effettuati i sorteggi degli spareggi che stabiliranno le ultime tre qualificate ed Euro 2024. A questi, parteciperanno anche la Polonia di Piotr Zielinski e la Georgia di Kvhicha Kvaratskhelia, che però non giocherà la prima partita poiché squalificato. La selezione polacca, finita nel percorso A per via dei risultati di Nations League, sfiderà l’Estonia, per poi vedersela in caso di successo contro la vincente della sfida tra Galles e Finlandia. Mentre la formazione caucasica, inserita nel percorso C, sfiderà il Lussemburgo: la vincente incontrerà una tra Grecia e Kazakistan. Il percorso B invece ha come “semifinali” le sfide Israele-Islanda e Bosnia Erzegovina-Ucraina. Le partite si terranno a marzo e stabiliranno le ultime tre nazionali che parteciperanno agli Europei.

Percorso A: Polonia-Estonia; Galles-Finlandia -> Vincente Galles-Finlandia/Vincente Polonia-Estonia

Percorso B: Israele-Islanda; Bosnia Erzegovina-Ucraina -> Vincente Bosnia Erzegovina-Ucraina/Vincente Israele-Islanda

Percorso C: Georgia-Lussemburgo; Grecia-Kazakistan -> Vincente Georgia-Lussemburgo/Vincente Grecia Kazakistan