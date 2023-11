GdS – primi dubbi di formazione per Mazzarri: chi tra Raspadori e il Cholito?

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le condizioni di Osimhen migliorano giorno dopo giorno, ma è molto difficile che il nigeriano possa partire titolare contro l’atalanta. Solito ballottaggio quindi in attacco tra Raspadori e il Cholito per completare il reparto con Kvara e Politano. Il primo viene da una grande settimana con il goal alla Macedonia e la qualificazione al prossimo Europeo, l’Argentino invece è rimasto a Castel Volturno e ha potuto lavorare con il nuovo tecnico Mazzarri e trovare la forma migliore. Se ne saprà di più domani dopo la rifinitura, ma il ballottaggio resta apertissimo.