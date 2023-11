Diversi dubbi di formazione per Mazzarri in vista di Bergamo. Uno di questi riguarda l’impiego o meno dal 1′ di Piotr Zielinski, reduce da una tonsillite. Il Polacco ieri si è allenato parzialmente in gruppo e si attende il report di oggi della società per capirne di più. Intanto Elmas scalda i motori, toccherà a lui il ruolo di mezz’ala sinistra in caso di forfait del polacco. Lo riporta Repubblica.