Sky – Le probabili scelte di Mazzarri per Atalanta-Napoli. Osimhen verso la convocazione

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato a proposito degli ultimi dubbi legati alle scelte di Walter Mazzarri per la partita Atalanta-Napoli. Secondo quanto riportato, il tecnico giocherà con il 4-3-3. Victor Osimhen ha svolto parte del lavoro in palestra e parte del lavoro con i compagni e con il pallone. Giungono segnali importanti per una sua possibile convocazione in vista della gara di sabato. A centrocampo è stato recuperato Piotr Zielinski, mentre è rientrato Mathias Olivera. In porta giocherà Pierluigi Gollini visti i problemi fisici di Alex Meret, alle prese con dei problemi al polpaccio. In attacco invece c’è il solito ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, con il secondo leggermente favorito.