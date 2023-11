Il doppio ex di Napoli e Atalanta German Denis ha rilasciato un’intervista al Mattino nella quale ha parlato anche del big match di sabato: “Non sarà una passeggiata. Vedo gli azzurri svantaggiati, la sosta ha privato Mazzarri di mezza squadra nella sua prima settimana, mentre l’Atalanta è in salute e ha recuperato quasi tutti gli infortunati. Sarà sicuramente una trasferta ostica, ma il Napoli resta sempre il Napoli e Mazzarri sa come si preparano questo genere di partite”.