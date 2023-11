Mazzarri lasciato libero da ADL. Il Presidente non è più presenza costante a Castel Volturno

Come riportato da Tuttosport, con l’approdo di Mazzarri in panchina la presenza di ADL a Castelvolturno sembra ormai terminata. Il Presidente è stato vicino al tecnico solo i primi due giorni e adesso ha deciso di lasciarlo libero di lavorare senza pressioni: “Il Presidente ha seguito Mazzarri e la squadra solo i primi due giorni, probabilmente per accertarsi che il tecnico avesse la stessa fama e voglia di dieci anni fa. Il toscano è sempre stato un condottiero capace di creare empatia con i suoi calciatori grazie ai concetti spiegati sul campo e colloqui singoli con ognuno di loro. Un leader all’interno dello spogliatoio che non necessita aiuti esterni da nessuno. Il Presidente questo lo ha capito e si è fatto da parte”.