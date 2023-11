Sky – Anguissa non è ancora tornato a Castel Volturno. I dettagli

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in allenamento. Alla seduta di oggi, hanno preso parte parzialmente Victor Osimhen, Piotr Zielinski ed Alex Meret, alle prese con i rispettivi infortuni. Hanno poi proseguito con del lavoro in palestra. Ha cominciato l’iter di riabilitazione Jesper Lindstrom, infortunatosi in Nazionale. All’allenamento manca però un giocatore, ovvero André-Frank Zambo Anguissa, non ancora rientrato alla base dopo aver svolto i suoi impegni con la Nazionale del Camerun.