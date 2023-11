Lotito: “Insigne alla Lazio? Mi sembra una stupidaggine”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tag24. In queste, ha smentito l’ipotesi che Lorenzo Insigne possa vestire la maglia del Napoli.

“Insigne alla Lazio? Non c’è niente di vero, che io sappia… se devo essere sincero a me non risulta. A me non hanno detto nulla riguardo questa cosa, mi sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con Fabiani, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…“