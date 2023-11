Rrahmani, l’ex allenatore: “È un top mondiale. Con Mazzarri migliorerà ancora”

Bylbyl Sokoli, allenatore, è stato intervistato da Sportitalia, dove ha parlato a proposito del difensore del Napoli Amir Rrahmani, che ha allenato al KF Drenica.

“Rrahmani è uno dei migliori difensori in circolazione, oggi? Sì, Amir è uno dei migliori difensori al mondo. Con tanta esperienza in Serie A e in Champions League. È il capitano della Nazionale del Kosovo e gli mancherebbe solo la partecipazione agli Europei ed ai Mondiali, per far vedere a tutti quanto può fare. Al Napoli è arrivato Mazzarri: con lui le squadre sono molto organizzate difensivamente. Pensa che Rrahmani possa diventare ancora più forte adesso? Con l’arrivo di Mazzari, Rrahmani sarà un giocatore ancora migliore: il nuovo tecnico renderà Amir un difensore ancora migliore e più solido”.