Baresi: “Napoli? Non era facile dopo l’addio di Spalletti. Maradona? Aveva un grande cuore”

Franco Baresi, ex calciatore ed oggi vicepresidente onorario del Milan, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha parlato dell’arrivo di un progetto di Fondazione Milan che mira al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali mediante percorsi di educazione sportiva e orientamento professionale: play for the future. Tra gli argomenti, si è parlato anche della stagione del Napoli e di Diego Armando Maradona.

“La Fondazione Milan è nata per sostenere i più fragili. Noi siamo felicissimi di essere arrivati anche a Napoli con questo progetto così importante. Sono ragazzi che hanno sbagliato e meritano di avere un’altra chanche. Lo sport ti dà gli strumenti giusti. Maradona? È stato un esempio per tutti sia sul campo che fuori. Aveva un cuore grande. Sarebbe stato contento anche lui di vedere questa struttura e di sapere del lavoro che svolge. Napoli? Quando vinci uno Scudetto l’anno dopo ci sono tante aspettative. Non era facile dopo l’addio di Spalletti. Il Napoli è sempre una squadra competitiva e darà del filo da torcere a tutti”.